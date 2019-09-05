行政院今日公布第二波秋冬國旅補助加碼方案。（交通部提供）

觀光景氣持續低迷，我國政府出大招，各部會動起來拚觀光！行政院今日公布第二波秋冬國旅補助加碼方案，不只交通部觀光局砸下36億，其他各部會也投入10.2億元獎助國民觀光，方案眼花撩亂，至夜市、休閒農場、客家庄等消費都有補助。觀光救援協會痛批，如此急就章的方案，根本是為買票而做，只是正巧陸客不來可當作擋箭牌，痛批「蔡政府觀光政策是歷屆最爛」。

今日觀光局於行政院會提報各部會「擴大國旅秋冬遊第二波獎助計畫」，包括經濟部補助自由行旅客，每房發給200元夜市抵用券、客委會也推出在70個客家文化重點發展區的餐廳消費及購買伴手禮可有600元電子禮券、原民會則提出若自由行旅客在其認證的ayoi店家消費，並使用Taiwan Pay付帳，就可獲得500元電子折價券等等；故宮兩人同行一人免費、65歲以上長者也可免費參觀。

台灣觀光救援服務協會理事長許高慶表示，過去阿扁、馬政府時期，都會結合各部會整合觀光資源，然而這次的「全國砸錢拼觀光」可說是第一次見，他指出，行政院急就章的處理方式，任何一個措施都沒有經過周全研討，就予以公布，現在距離實施時間已不到半個月，實際核銷等細節業者卻還不清不楚，振興國旅效果恐不大。

許高慶表示，過去幾次旅遊補助已把業者、觀光局搞得人仰馬翻，有業者甚至決定不再配合，以夜市消費券為例，民眾拿著200元的消費券去消費後，夜市攤販恐怕得等三個月到半年，才能拿到實際款項，這對本來就不是很賺錢的攤販而言，等於被拖欠款項，只是雪上加霜。

許高慶說，每次選舉前，都有這種買票措施，現在蔡政府以陸客不來作為擋箭牌，頭痛醫頭、腳痛醫腳，在觀光業界幾十年下來，蔡政府的觀光政策可說是歷屆最爛，「沒看過這麼low的政策」。他也建議，政府還不如發放觀光消費券，簡單又不難操作，還能實際幫助到業者。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，其實國際旅客的投資報酬率遠高於國人。台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲則說，選舉考量下，國際旅客恐淪不到政府幫助。環球科技大學觀光與餐飲旅館系講師徐瑞芳也表示，很不能苟同撒錢政治。

(中時 )