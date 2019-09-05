庾澄慶（哈林）領軍、陳鎮川擔任製作總監，蕭敬騰（老蕭）、馬念先、旺福的姚小民及劉艾立（Erika）領銜主演的音樂喜劇《西哈遊記－魔二代再起》，5日起一連四天在高雄衛武營歌劇院演出，4日邀媒體欣賞總彩排，演出結束後，聊起老蕭飾演的「火孩兒」在劇中畫上紅色濃妝，老蕭先前在IG分享劇照被周杰倫（周董）虧是「被懲罸妝」，哈林跳出來笑喊：「周董他懂個屁！正式演出（老蕭的妝）會比周董說的還要紅！」

哈林飾演「孫悟空」一角， 同時身兼劇本發想兼創意及音樂總監， 為音樂劇耗費許多時間、心力，問起老婆及家人有沒有探班？哈林笑說：「他們會來看正式演出，彩排沒衣服、沒道具也沒化妝，比較沒意思，讓他們來看正式演出，對我在家裡的地位比較有保障！」透露家人預計最後二天到場支持。

Erika飾演「沙小妹」一角，在劇中不斷向哈林表白示愛，兩人還親密擁抱，Erika笑說：「這幾個月排戲，真的是我這輩子說過最多次的『我喜歡你』，我從來沒有這樣！」哈林聽聞笑回：「說得非常自然。」好奇第一次擁抱哈林緊張嗎？Erika直喊：「很緊張！因為哈林哥一直對我做鬼臉，原本要很深情的去演，但他一直（做鬼臉）！」哈林還自稱「怪叔叔」，惹得Erika直呼：「哈林哥你不要這樣子啦！」

問老蕭在劇中只能擁抱豬八戒，哈林卻可以抱自己的同門師妹，感覺如何？老蕭笑回：「我覺得很好啊！看她演得超厲害，是榜樣！」此次舞台設計的懸吊台，高度近二層樓，要演要跳又要唱，如何克服？老蕭說：「其實在上面不覺得有多高，相信專業，在台上不要有那麼多恐懼，不然很多事情沒辦法做、沒辦法放開，晃歸晃，但是是自然、很正常的晃。」

演出結束， 哈林想到作品即將呈現在台灣觀眾面前， 一到後台已感動得快掉淚， 老蕭的經紀人Summer也透露劇組辛苦：「你們不知道他們之前有多慌，因為真的很辛苦，他們真的很忙，整個彩排過程，看得出來大家都在裝堅強！」川哥看總彩排時也被老蕭的表現嚇到，即使沒戲份，老蕭站在一旁仍在演，哈林表示每個人都非常入戲，開玩笑虧老蕭：「我最討厭自以為得過香港金像獎最佳新人獎，但其實不只是他，每一個都是，這個也在搶、那個也在搶。」

每個角色都為音樂劇勞心勞力，哈林特別感謝母親及老婆：「我媽都會說不要太累啊，要記得吃晚飯。」老婆則適時給予意見：「她每一次看完排練照片、畫面都會給我建議，她不會說『你好棒』，而是比較實質的。」至於台北最快何時演出？哈林說：「排練過程中就不斷有人在問接下來是不是要做巡迴，這對我是很大的鼓勵，接下來希望先做台北，其他城市如果時間配合得到可以來做一下。」

《西哈遊記－魔二代再起》今起一連四天在高雄演出。（耳東劇團提供）

《西哈遊記－魔二代再起》今起一連四天在高雄演出。（耳東劇團提供）

《西哈遊記－魔二代再起》今起一連四天在高雄演出。（耳東劇團提供）

《西哈遊記－魔二代再起》今起一連四天在高雄演出。（耳東劇團提供）

《西哈遊記－魔二代再起》今起一連四天在高雄演出。（耳東劇團提供）

《西哈遊記－魔二代再起》今起一連四天在高雄演出。（耳東劇團提供）

《西哈遊記－魔二代再起》今起一連四天在高雄演出。（耳東劇團提供）

(中時 )