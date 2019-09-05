家住北市德惠街的19歲楊姓女子，去年12月與林姓丈夫吵架後負氣出走，到萬華找黃姓閨蜜向黃姓男子拿搖頭丸及「咖啡包」狂嗑，楊女用量過重猝死後，黃姓男女將她「抬」回住處，台北地檢署5日依藥事法轉讓禁藥致死罪、遺棄屍體罪起訴兩人，至於被控滅證部分獲不起訴。

這起嗑藥死亡案曾一度被誤以為是死者輕生，楊女25歲的林姓丈夫告訴警方，夫妻經常吵架，妻子離家前也發生口角，稍晚他返家發現妻子沒呼吸心跳，一旁還有酒瓶與不明藥物，懷疑她輕生。

警方調閱監視器，查出有外力介入。原來楊女竟是被人「抬」回住處，警方循線找到涉案的黃姓男子與女子，黃女供稱，楊女跑到她萬華住處哭訴與丈夫吵架，兩人向「黃大哥」拿毒品施用助興，楊女一口氣混著搖頭丸及2包毒咖啡包施用，因用量過重導致身體不良反應，休克死亡。

檢方認為，黃姓男女涉犯藥事法轉讓禁藥致死罪，且死後開車運屍，另涉遺棄屍體罪，5日依法起訴。兩人被死者丈夫控湮滅證據，但不構成，至於施用毒品部分，則另分案偵辦。

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(中時 )