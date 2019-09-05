博愛座到底什麼怎麼使用，其實官方並沒有明確規定，只是一個良善的立意，沒想到因為個人解讀問題而近來不斷引發爭議，總有「道德魔人」曲解美意，鬧出不少風波，而外籍男星蔡博文也遇上了，他在節目上透露某次坐博愛座，遭一對爺爺奶奶當眾指責：「這是給老人坐的」，但當下其實不是沒道德需要被罵的處境，當下他勇敢回對方一句話，讓眾人聽了直呼悶氣都解開了！

來自烏克蘭的男星蔡博文，日前作客《二分之一強》，分享自己不愉快的博愛座經驗，透露某次做公車，車上很空，只有一對阿公阿嬤，他於是隨意選個座位坐下，沒多想那是博愛座，結果兩老竟斥責他：「This seat is for old people! You can not sit!」，他原本心想：「隨便你，我去最後面坐」，但邊走邊覺得氣不過，忍不住回嘴：「開心嗎？！」。

聽了蔡博文的慘痛經驗，來自英國的詹姆士幽默建議，以後看到老人家坐非博愛座，就去跟他們講：「你不可以坐正常位子，你要坐博愛的，博愛座是你的，正常的是我們的」，而對於博愛座不能隨便坐一事，很多外國籍來賓都覺得匪夷所思，來自日本的風田也不能理解，表示日本也有博愛座，任何人都會坐，只有遇到老人家時，會起身讓座，其實不用想那麼多。

(中時電子報)