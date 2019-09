博愛座到底什麼怎麼使用,其實官方並沒有明確規定,只是一個良善的立意,沒想到因為個人解讀問題而近來不斷引發爭議,總有「道德魔人」曲解美意,鬧出不少風波,而外籍男星蔡博文也遇上了,他在節目上透露某次坐博愛座,遭一對爺爺奶奶當眾指責:「這是給老人坐的」,但當下其實不是沒道德需要被罵的處境,當下他勇敢回對方一句話,讓眾人聽了直呼悶氣都解開了!

來自烏克蘭的男星蔡博文,日前作客《二分之一強》,分享自己不愉快的博愛座經驗,透露某次做公車,車上很空,只有一對阿公阿嬤,他於是隨意選個座位坐下,沒多想那是博愛座,結果兩老竟斥責他:「This seat is for old people! You can not sit!」,他原本心想:「隨便你,我去最後面坐」,但邊走邊覺得氣不過,忍不住回嘴:「開心嗎?!」。

聽了蔡博文的慘痛經驗,來自英國的詹姆士幽默建議,以後看到老人家坐非博愛座,就去跟他們講:「你不可以坐正常位子,你要坐博愛的,博愛座是你的,正常的是我們的」,而對於博愛座不能隨便坐一事,很多外國籍來賓都覺得匪夷所思,來自日本的風田也不能理解,表示日本也有博愛座,任何人都會坐,只有遇到老人家時,會起身讓座,其實不用想那麼多。

(中時電子報)