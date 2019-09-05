5日晚上8點30分將在男籃世界盃E組最後1場預賽遭遇日本的美國(ELEVEN SPORTS直播)，如今恐怕傷腦筋了，因為前役扭傷左腳踝的塔圖，至少缺席兩場以上，代表他除了今晚不打，也恐怕沒法打7日16強複賽，對手很可能是希臘！

前兩場世界盃比賽場均10.5分、7.5籃板及2.5助攻的塔圖，是美國隊陣中先發主力球星之一，卻在出戰土耳其最後時刻，不小心扭傷腳踝被抬出場，如今確定最後1場出戰日本的預賽不打，首場16強複賽也可能繼續高掛免戰符了。

麻煩的是，雖然首場16場複賽對手還沒出爐，要等今晚希臘與紐西蘭勝負而定，一般預料上季NBA年度MVP「字母哥」阿提托康波領軍的希臘將可出線，假如美國隊少了塔圖，面對希臘將會打得更吃力，也很難延續世界盃連勝紀錄。

其實這支美國男籃隊前役就差點遭到土耳其中止世界盃連勝紀錄，他們雖靠米德頓最後兩罰俱中，驚險1分氣走對手，延續世界盃連勝到21場，卻讓外界評估實力不夠堅強，16強複賽隨時可能翻船，就看哪個對手可以搶先做到吧！

(中時電子報)