張哲揚接民眾黨祕書長？柯：他要退休幹什麼都可 12:382019/09/05 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣民眾黨主席柯文哲受訪。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣民眾黨主席柯文哲4日接受平面媒體專訪鬆口，祕書長相中北市府祕書長張哲揚。柯文哲5日再度裝傻，頻問「有嗎？」但也坦言，張要退休去幹什麼都可以，還對媒體說「既然你們那麼推薦，那…呵呵呵」。 柯文哲表示，從市政府祕書長變成黨的祕書長還滿有創意的。但也有議員質疑，柯文哲濫用市府資源拍民眾黨的影片，柯文哲則說，不會啦，他們的[email protected]是他們出錢的，來拍的團隊也是外面付錢的，場地是這樣，現在他就站在市府裡面，不知算不算？ (中時 ) #柯文哲 #祕書長 #台北市 #民眾黨 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 被柯P嗆愛講台灣價值去議會講 吳音寧回4字被噓爆 00:022019/09/01 生活 台灣政情 2020大選黑白對決－白韓產業鏈出擊 戳破黑韓謊言 04:102019/09/02 話題觀察 假日雲嘉走透透 柯文哲被嗆玩弄文字遊戲 04:102019/09/02 政治要聞 柯文哲不懂金剛經 04:102019/09/02 時論廣場 《產業》北市拓日客市場，登坂廣臣任觀光大使 07:452019/09/02 財經 再度同台 柯蔡互動不熱絡 12:512019/09/02 政治 韓國瑜菜市場無敵！街頭民調輾壓蔡柯 15:492019/09/02 政治 蔡柯同台推計程車改革 雙方互動少 15:562019/09/02 政治 真心換絕情》 旺董蔡衍明：柯P這個朋友(中) 17:032019/09/02 政治 橘白關係惡化？傳這件事已讓柯宋翻臉 08:152019/09/03 政治 政治熱門新聞 快氣死！陳揮文怒吼：韓陣營到底在幹嘛？ - 政治 最新民調出爐 韓國瑜再跌破三成！ - 政治 唐湘龍曝三大不利點：蔡英文距勝選非常遠 - 政治 影》陳明文：錢從銀行提領自家裡帶出 將反告誣告 - 政治 三重造勢 韓國瑜問許淑華：8號人多嗎？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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