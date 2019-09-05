台灣民眾黨主席柯文哲4日接受平面媒體專訪鬆口，祕書長相中北市府祕書長張哲揚。柯文哲5日再度裝傻，頻問「有嗎？」但也坦言，張要退休去幹什麼都可以，還對媒體說「既然你們那麼推薦，那…呵呵呵」。

柯文哲表示，從市政府祕書長變成黨的祕書長還滿有創意的。但也有議員質疑，柯文哲濫用市府資源拍民眾黨的影片，柯文哲則說，不會啦，他們的[email protected]是他們出錢的，來拍的團隊也是外面付錢的，場地是這樣，現在他就站在市府裡面，不知算不算？

(中時 )