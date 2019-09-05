中華男足今晚展開2022世足資格賽征途，誰會是領銜鋒線的箭頭人選，形成兩個「阿兵哥」的戰爭！原來陳瑞杰和李茂兩人不約而同，都在上月12至23日服了12天的補充役，頂著大平頭，4天後就到中華隊報到，競爭先發前鋒！

「12天都在打掃，沒真的操到，回來參加了1場企甲聯賽，踢起來好累。」到老家台南服役的陳瑞杰苦笑說，期間剛好都在下雨，他申請的重訓又沒獲准，等於幾乎沒動到，到中華隊的當務之急就是找回體能，自評應恢復到8成水準。

陳瑞杰是中華男足6月國際友誼賽客場2比0勝香港的先發前鋒，他的優點是控球與射門穩健，而在此之前，衝擊力強的李茂才是這個位置的先發首選。其實李茂本來準備7月服役，後來考量到國內聯賽較密，延到8月，但就在世足資格賽前，讓他心裡也相當忐忑。

「運動員有練、沒練差很多，1、2天還容易趕上，脫節12天真的沒辦法，」李茂說，幸好他在宜蘭金六結服役，申請重訓有獲准，雖然連日下雨還沒武功全廢，「到中華隊第一次訓練體測，因為要競爭，我還是有達到要求，不過練完隔天的疲勞度，真的有點重呢…」

李茂對香港時替補上場，但一次拚搶時因下雨場地泥濘滑倒，踢到對手吞下第2張黃牌，慘遭罰下，「那時看到裁判過來，我就想『完了』，當下其實很生氣，因為我真的不是有意要踢人，」李茂說，當天下雨沒穿鋁釘球鞋上場的後果，他也謹記在心，這次對約旦也很可能下雨，不會重蹈覆轍。

儘管競爭先發互不相讓，兩位阿兵哥倒有同一個共識，「希望能在比賽中先進球，我們踢前場拚搶，要不斷跑動，體能消耗很大，先進球心情比較篤定，球賽也比較好踢。」

(中時電子報)