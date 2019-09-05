因玲玲颱風侵襲日本影響，長榮航空今（5）日往返桃園-沖繩BR186、BR185取消。

最新航班異動訊息，長榮航表示，旅客可以至長榮航空官網www.evaair.com 或EVA Mobile APP查詢。

(工商 )

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