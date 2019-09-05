玲玲侵襲日本 長榮航5日取消沖繩航班 12:422019/09/05 工商 王淑以 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因玲玲颱風侵襲日本影響，長榮航空今（5）日往返桃園-沖繩BR186、BR185取消。 最新航班異動訊息，長榮航表示，旅客可以至長榮航空官網www.evaair.com 或EVA Mobile APP查詢。 (工商 ) #長榮 #航班 #航空 #沖繩 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港抗議影響 今、明台港線航班異動看這裡 19:262019/09/01 生活 《產業》北市拓日客市場，登坂廣臣任觀光大使 07:452019/09/02 財經 吸引國際觀光客 10月起松、桃機以外免收降落費 10:142019/09/02 生活 新增港澳地區 重點國際航班免收降落費 04:102019/09/03 財經要聞 長榮開航峴港 年底轉定期航班 12:102019/09/04 財經 長榮開航峴港 旅行社包機先開跑 13:442019/09/04 生活 南京飛廈門班機 因行動電源自燃被迫返航 14:082019/09/04 兩岸 華信航空台中-鳥取今開航 4天3夜21,900元起 18:192019/09/04 旅遊 長榮航開闢台北─峴港航線 04:102019/09/05 財經要聞 長榮開航峴港 包機先開跑 04:102019/09/05 財經焦點 生活熱門新聞 開學第3天兒17字介紹爸 媽崩潰：全家形象毀了 - 生活 理科太太紅半年跌落神壇？網曝原因好慘 - 生活 柯P擬推學姊2.0 網讚比學姊還美 - 生活 高雄水淹到這！網驚：怎麼過馬路 - 生活 Costco牛肉為何久放不壞？專家揭驚人秘密 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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