台中市空污改善已出現成效！台中市環保局5日表示，根據行政院環保署統計，今年前8月台中細懸浮微粒（PM2.5）均值，較去年同期改善2.1微克，且空品不良天數，也較去年同期減少18天，創下近9年來新低。

台中市環保局指出，儘管8月多次颱風環流影響空品，但在市府嚴格督促中火降載、積極稽查工廠污染及加強應變措施下，有效減緩空污。市府未來將持續展開「藍天白雲行動計畫」，並推動24項精進對策，讓空品愈來愈提升。

環保局透露，根據環保署監測站最新數據顯示，台中市今年前8月PM2.5平均值為每立方米17.1微克，較去年同期19.2微克，改善2.1微克。此外，今年前8月空氣品質不良日（AQI>100）累計天數為25天，較去年同期43天，減少18天，改善約4成，創下2011年以來（縣市合併隔年起統計）新低。

環保局說，儘管空污數據逐漸降低，但市府仍不鬆懈，持續積極推動多項空污防制政策，台中市長盧秀燕已於7月召開空氣品質改善委員會議，宣布展開「藍天白雲行動計畫」，除維持各項既有減量政策外，也推動24項精進改善對策，包括中火減煤至1,104萬噸、電動機車、電動公車倍增、一級營建工地周邊道路污染改善提升及燃煤蒸氣鍋爐退場等，讓空污進一步改善。

此外，更持續從固定、移動、逸散等污染源著手，以「先公後私、先大後小」原則全方位推動改善對策。固定污染源方面，持續督促中火降載減排，爭取老舊4號機組優先除役；針對轄區大型污染源，今年前8月已進行27次專案稽查，並查獲違反環保法令案件30案次，處分累計金額逾2,877萬元，持續嚴格稽查中。

至於移動污染源方面，盧市長日前在大雅舉辦行動市政會議，會中宣布「雙十公車吃到飽」明年一月上路，民眾刷卡搭公車10公里內免費，超過10公里路程，不論里程數，最多再付10元即可，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸系統，也照顧偏鄉民眾，這項措施不但是全台灣最優惠，更是全國首創，可減少私人載具移動污染。

同時，環保局也針對台中港區加強路邊攔查烏賊車，促使污染較低的新型四、五期柴油車比例，由106年約46％上升至今年目前為止約55％，推估PM2.5每年削減可達82.1公噸。

另外，配合環保署106年起實施「淘汰老舊大型柴油車補助辦法」，台中市至今補助申請案累計達2,778件，申請補助金額達6億1,514萬元。

至於逸散源管制方面，環保局依「先公後私」原則，持續加嚴管制公共工程防制效率，針對河川公有地聯合稽查，防制揚塵污染；另也持續推廣減量燒香、紙錢集中燒，並提供紙錢載運預約服務，今年前7月共收運紙錢約1,830公噸，創歷年同期最高，共減少PM2.5達4.46公噸。

環保局強調，空污防制各項政策，正緊鑼密鼓推動中，期待市民及企業支持市府空污政策，多搭乘公車、淘汰老舊車輛及工廠污染防制設施改善等，一同為為空品改善盡一份心力。

(工商 )