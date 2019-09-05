英系立委陳明文在高鐵「丟包」裝著300萬元現金的行李箱，事後聲稱給兒子到菲律賓開珍奶店的事件延燒。國民黨新北市議員葉元之在臉書質疑，表示他在菲國經商的朋友明確說「不可能」，因要在菲國開珍奶店，到先存7750萬元台幣在銀行，除非陳明文之子已歸化為菲律賓人，否則陳的說法根本是唬爛！

陳明文的兒子有可能是去菲律賓開珍珠奶茶店嗎？

葉元之說，在菲律賓經商的朋友明確表示，在菲律賓，飲料店被歸類在零售業，但零售業必須是100％菲律賓公司，只要有外國人持股，即使只有1％，也被視為外資公司。而外資公司，只有一種方法可以經營零售業，就是將250萬美金(7750萬台幣)存在菲律賓銀行，讓相關單位驗資，等到公司註冊完成，資金才能拿出來使用。

他說，就此來看陳明文的兒子要開珍珠奶茶店，要先準備250萬美金 (7750萬台幣)，存在銀行，300萬現金根本不夠。

葉元之在臉書附上菲國創業的網址說，陳明文的300萬元現金只有三種可能：

一、他們家真有錢，也很有開店的決心，為了開珍珠奶茶店，準備了 8000萬台幣，立志成為奶茶店大亨。

二、陳明文兒子已歸化成菲律賓人。

三、開珍珠奶茶店根本是唬爛的啊！(可能性最大)

葉元之呼籲陳明文：「還是清楚交代這300萬真正的用途吧！」

(中時 )