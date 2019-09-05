爆林志玲懷孕了？柯文哲：記不起誰跟我講的 12:372019/09/05 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲稱忘記誰跟他講名模林志玲懷孕了。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲4日接受平面媒體專訪，被問到學姊黃瀞瑩和名模林志玲誰比較漂亮，怎料柯文哲竟脫口說，林志玲已經嫁人懷孕了，退出這個比賽行列。柯文哲5日被媒體追問是哪個台大醫生跟他講的？柯則避答「誰跟我講的，我記不起來了。」 林志玲。（本報系資料照片） 針對林志玲懷孕是誰跟柯講的？柯文哲說，誰跟他講的，他記不起來。媒體追問「是哪個台大醫生講的？」柯則裝疑惑地說「還是我聽錯了？沒有、沒有、沒有啦，下一題！」匆匆結束話題。 柯P擬推學姊2.0美女刺客 網讚比學姊還美 (中時 ) #柯文哲 #林志玲 #媒體 #懷孕 #台大 也許您會感興趣 推薦閱讀 被柯P嗆愛講台灣價值去議會講 吳音寧回4字被噓爆 00:022019/09/01 生活 假日雲嘉走透透 柯文哲被嗆玩弄文字遊戲 04:102019/09/02 政治要聞 再度同台 柯蔡互動不熱絡 12:512019/09/02 政治 韓國瑜菜市場無敵！街頭民調輾壓蔡柯 15:492019/09/02 政治 蔡柯同台推計程車改革 雙方互動少 15:562019/09/02 政治 真心換絕情》 旺董蔡衍明：柯P這個朋友(中) 17:032019/09/02 政治 橘白關係惡化？傳這件事已讓柯宋翻臉 08:152019/09/03 政治 柯文哲：正確防毒觀念從小養成 16:182019/09/03 政治 又傳肚凸孕味濃 林志玲回應哭了「我很胖嗎」 18:092019/09/03 娛樂 自稱還是綠色 柯文哲嗆蔡英文「講得都是屁話」 19:462019/09/03 政治 娛樂熱門新聞 爆林志玲懷孕了？柯文哲：記不起誰跟我講的 - 娛樂 她預言館長「今年開始走下坡」 原因出在這讓他外強中乾 - 娛樂 高鐵最美風景「隱乳女神」曬車頭燈網噴鼻血 - 娛樂 馬俊麟太太又哭了！網友留言狂問：怎麼了？ - 新聞 楊冪曬招牌鳥仔腳臉僵了...粉絲台下舉牌喊「抵制」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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