台北市長柯文哲4日接受平面媒體專訪，被問到學姊黃瀞瑩和名模林志玲誰比較漂亮，怎料柯文哲竟脫口說，林志玲已經嫁人懷孕了，退出這個比賽行列。柯文哲5日被媒體追問是哪個台大醫生跟他講的？柯則避答「誰跟我講的，我記不起來了。」

林志玲。（本報系資料照片）

針對林志玲懷孕是誰跟柯講的？柯文哲說，誰跟他講的，他記不起來。媒體追問「是哪個台大醫生講的？」柯則裝疑惑地說「還是我聽錯了？沒有、沒有、沒有啦，下一題！」匆匆結束話題。

(中時 )