面對鴻海創辦人郭台銘即將宣布角逐2020，國民黨彷彿束手無策，吳郭會至今仍無影無蹤，至於郭台銘有無可能在917前與吳敦義會面，郭幕僚蔡沁瑜今天上午受訪表示，初選產生的裂痕仍需修補，也需要黨中央多做一些解釋與說明，郭吳之間有多位朋友居中協調，或許時機成熟就有機會碰面，強調郭董若要參選，就會採獨立參選，不會再回國民黨

鴻海創辦人郭台銘自初選落選後，宛如和國民黨「做切割」，先前國民黨副主席郝龍斌銜黨主席吳敦義之命，力促吳郭會，但並無下文，如今郭柯王結盟態勢明朗，就差郭台銘對外宣布參選2020。

談及郭台銘有無可能在9月17日前和吳敦義會面，蔡沁瑜上午受訪表示，初選有一些裂痕需要修補，也需要黨中央能多做解釋與說明，雙方如果有時間也可坐下來好好談，這是一個方向。

蔡沁瑜緩頰說，但因為涉及兩個成熟的人面對人生重大事情，彼此都還是有一些尷尬，如何化解尷尬需要一點時間與智慧。兩人中間也有很多朋友可相互溝通，傳達雙方想法，讓大家都能知道彼此在意的點，把話說清楚，或許時機成熟就有見面時間。

蔡沁瑜表示，自己不清楚黨中央知不知道郭台銘質疑黨中央的問題點，若黨中央認為只能猜測郭董的想法，就是傳達的沒有很完整。

被問到中常委曾文培提郭台銘要的國民黨給不起，名嘴也爆料郭董最大考量在於前組統馬英九、吳敦義正拉他回國民黨，蔡沁瑜駁斥，郭董並沒有要國民黨給什麼，強調郭董若要參選，就會採獨立參選，不會再回國民黨，也希望過程不要再傳出負面消息，應把心力放在下架蔡英文的共同目標。

郭台銘若朝獨立參選邁進，恐遭國民黨黨紀開鍘，媒體詢問，郭董被開鍘之前直接宣布脫黨？蔡沁瑜重申，郭董會在917是最後期限前給外界答覆，請大家再多給郭董時間思考，這不是短時間能做的決定，畢竟要思考的層面很多，民眾的聲音與各界勸進，他都會聽進去，廣納各界意見再作決定。

蔡沁瑜指出，郭董一直很團結，以大局為重，想的都是台灣如何更好。不過詢及包含力挺韓國瑜，蔡避而不談，僅說韓是國民黨提名人。

(中時 )