◎拒當郭副手？柯：我要選就自己選

台北市長柯文哲4日接受平面媒體專訪坦言，柯粉的票很難轉移到鴻海創辦人郭台銘身上，對於「郭柯配」會思考一下。不過柯5日接受聯訪時則否認，堅稱自己會當好台北市長，而且要選就自己選。

◎斷言郭會領表 韓陣營：第三勢力參選不一定不好

鴻海前董事長郭台銘參選總統動作持續加大，韓國瑜北部競選辦公室副執行長許淑華直言，「我認為他（郭台銘）會去領表，很明確了」；但他說，韓國瑜與郭台銘系出同門，參選後對選情確實會造成緊張；但是，對韓國瑜而言，藍綠兩強對決的組合其實是最困難的，因此，若有第三股勢力起來，「不一定是不好的」。

◎颱風外圍環流影響 各地小心雨勢

受到颱風外圍環流影響，今天各地降雨機率高，屬於有短暫陣雨或雷雨的天氣，其中北台灣直接受颱風外圍雨帶影響，整天都容易有一陣陣的雨勢出現，而中南部沿海地區下雨的時間也會比較長。

◎老當益壯 張忠謀再出任APEC領袖代表

2019亞太經合會（APEC）將於11月16、17日在智利聖地牙哥召開經濟領袖會議，據了解，台積電創辦人張忠謀今年將再度擔任領袖代表，而這也是張忠謀生涯第三度擔任APEC領袖代表。

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(中時電子報)