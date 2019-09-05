超暖心！社團贊助文具費 小五女卻買這…

雲林縣長城同濟會與立委劉建國上午小贊助縣內山線斗六、斗南等弱勢小朋友購買文具，孩子開心地選購尺、筆、筆記本等，小五的「小珊」買得卻不是自己要用的，打零工的爸爸總是以一般剪刀剪指甲，哥哥一直希望有支鋼筆，所以她買了指甲剪及鋼筆，用盡額度，為家人著想的心感動老師。
贊助學童買文具，包括斗六、斗南、莿桐、古坑、林內等縣內19所國小等共181人受惠，斗六市雲院書城暫時封館只為孩子開，讓大家享受VIP的服務，小朋友開心地逛，仔細挑選鉛筆、橡皮擦、彩色筆及童書等。
「小珊」拿起指甲剪端詳許久，決定買下，接著又挑選了一支鋼筆，問她為什麼買指甲剪，她說，因為家裡只有一般剪刀，爸爸打零工，指甲變得又粗又厚，剪刀很難剪，想為爸爸買一支又利又好用的指甲剪，鋼筆是哥哥夢想的禮物，先買起來，準備給哥哥當生日禮物。
「小珊」為爸爸及哥哥買禮物，幾乎用光額度，老師問感動又不捨問「小珊」怎麼都不買自己要用的，她說，看到爸爸和哥哥高興，她也會快樂。
長城國際同濟會莊志偉會長表示，工欲善其事必先利其器，雖然對弱勢家庭政府可以提供學費的教育補助，但沒補助文具費，希望藉以讓孩子有好的文具求學。
劉建國非常感謝雲院書城創辦人王源良響應愛心活動，同濟會贊助每人500元，王打8折並送每位學童精美小禮物，等於每人可購買600元。
(中時 )
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