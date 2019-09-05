搜尋巨擘谷歌（Google）今天同意以1.7億美元（約新台幣53億元）金額，就旗下影音網站YouTube違法追蹤與鎖定兒童一案與當局和解；批評者卻說，這根本就是輕放谷歌。

官員表示，谷歌與聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）以及紐約州檢察長達成的和解金額，是聯邦法「兒童線上隱私保護法」（COPPA）1998年生效之後，歷來與此法相關案件涉及的最大金額。

兒童線上隱私保護法明定，兒童導向的網站和線上服務為廣告等用途蒐集13歲以下兒童個資前，須先取得家長同意。

聯邦貿易委員會主席塞門斯（Joe Simons）表示，雙方和解讓YouTube與谷歌無法對YouTube存在的兒童導向內容視而不見。

去年對YouTube提告的活躍人士卻說這樣不夠。提告團體之一「數位民主中心」（Center for Digital Democracy）的徹斯特（Jeff Chester）說：「我們很欣慰，聯邦貿易委員會終於迫使谷歌面對長期謊稱沒在YouTube鎖定孩童的說法。」

但徹斯特也說，「這微不足道的1.7億美元罰款」，只是打個小耳光罷了。

(中央社)