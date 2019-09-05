越南河內市一家燈泡生產工廠日前發生大火，導致水銀等化學品外洩。越南環保機構昨天表示，採樣送驗後檢出含有過量水銀的樣本，超標最高達30倍，警告工廠半徑500公尺範圍是危險區域。

河內市青春郡（Thanh Xuan）的黎明燈泡與保溫瓶公司（Rang Dong）8月28日晚間發生大火，火勢延燒5個小時獲得控制，並未造成傷亡，但約6000平方公尺的廠房倒塌。當地政府隨後發出安全警報，並在場內和附近地區取樣送驗，評估水銀污染程度。

「青年報」新聞網站4日報導，越南自然資源與環境部昨天公布檢驗結果，估計火災造成15.1公斤至27.2公斤水銀從工廠外洩，對工廠半徑500公尺範圍產生危險影響。

報導指出，工廠與倉庫內部空氣樣本驗出水銀含量超過世界衛生組織（WHO）標準上限10倍至30倍，工廠周邊區域也驗出水銀含量超標1.3倍至6倍的空氣、廢水、河水和沉積等樣本。

越南自然資源與環境部副部長武俊仁（Vo Tuan Nhan）表示，黎明公司發生大火引發化學品外洩，是一起中度化學品安全意外，但是造成嚴重財產損失，對周邊環境與民眾生活帶來衝擊，其中住在工廠半徑500公尺範圍內的民眾身體健康可能受到影響。

自然資源與環境部要求黎明公司與相關單位配合，採取因應措施，包括用帆布覆蓋廠區以免水銀繼續外洩，清運與處理工廠災後廢棄物，展開場內與周邊區域消毒等作業，對員工體檢，勸告工廠半徑500公尺範圍內的民眾預防水銀中毒以及安排民眾體檢等。

自然資源與環境部也建議相關部門應計劃將黎明公司等類似工廠從社區移出。

(中央社)