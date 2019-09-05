民進黨立委陳明文不慎將裝有300萬元現金的箱子遺落在高鐵車上，事後解釋這300萬元是要給兒子陳政廷到菲律賓創業開奶茶店。資深媒體人蔡詩萍諷刺，陳家父子竟認為自己手提現金比轉帳安穩，「看來金管會主委顧立雄首先應該慚愧！」

蔡詩萍在臉書以《從朱自清的「背影」到陳明文的「一卡皮箱」》為題，說出兩個父親的勵志故事，比喻時代是進步了。蔡詩萍指出，朱自清年代火車燒媒經常誤點，父子有機會等車時聊聊，父親還有時間爬過月台買幾顆橘子給兒子，兒子看到父親佝僂背影不免眼眶泛紅；如今高鐵年代了，幾乎沒有誤點問題，給兒子送橘子太文青了，不適合政治人物，不如送現金三百萬吧！台灣高鐵又非常可靠，錢掉了一定找得到！

對於陳政廷跳出來解釋，300萬是父親給他的生意資金，蔡詩萍表示老子有辦法幫兒子創業，外人不能說什麼，但比較不懂的是，三百萬現金放在手提箱裡南來北往、現金來現金去，在金融線上交、網路轉帳如此先進的年代，陳家父子仍然信任自己手提現金的安穩，看來，金管會主委顧立雄首先應該慚愧！

蔡詩萍說，一位重要的民進黨決策人士，手提三百萬現金，說是給兒子的創業資金，但現金來去完全不在政府鼓勵的快捷便利的線上作業系統規範內，光是這點，恐怕陳委員就很不信任我們的金融體系吧！

(中時電子報)