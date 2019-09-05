交通部台鐵局表示，為配合觀光局「擴大秋冬旅遊國民旅遊獎勵計畫」，台鐵將於9月起至12月底推出四大旅遊優惠措施，包括TR-PASS一般版3日券及四人同行3日券66折優惠、花東線莒光號列車21列次80公里以上7折優惠、觀光列車優惠500元、花東地區加開班次，優惠方案中最多可折1400元。

台鐵局表示，將於9月1日至12月31日間推出多項秋冬國旅優惠措施，首先TR-PASS一般版3日券及四人同行3日券66折優惠，一般版3日券全票原價為1800元，優惠價為1200元，優惠600元；優待票原價為900元，優惠價為600元，優惠300元；四人同行版3日券原價為4200元，優惠價為2800元，優惠1400元。

台鐵局提醒，TR-PASS優惠票價不接受預購，旅客僅得於優惠期間臨櫃購買，方可享有本次優惠。另經售出未使用退票者，仍酌收31元手續費。

第二，花東線莒光號列車21列次80公里以上7折優惠，適合本次方案列車包括北迴線下行602、640 (642)、624、560、562、554；上行605、561、653、633、611，與南迴線下行701(711)、751、707、709、713；上行702、704、754(706)、710、708 (758)等班次的「全票」及「孩童票」適用。此外中秋（9月12日至16日）、國慶（10月9日至10月14日）連假均不適用此優惠。

第三，觀光列車推出優惠措施，如環島之星Hello Kitty繽紛列車10條旅遊套裝，每人優惠500元；臺鐵局兩天一夜郵輪式列車行程共計9趟，每人優惠500元。第四為花東地區增加團體座位數與團體列車優惠，預計加開30班次。

(中時 )