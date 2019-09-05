新竹縣政府文化局長李猶龍、祕書、司機以及1行政科員5日上午傳出遭檢調約談，內容疑似與李猶龍公車私用有關，此消息傳出，縣府、文化局均議論紛紛，檢調相關單位對此十分保守，將由地檢署通一說明，而縣府則暫不回應。

據了解，李猶龍家住台北，常往返通勤上班，此案疑似與他將公用車輛開回家，濫用公家資源相關，但未獲證實，不過祕書、行政科員、司機等職務均與公務用車相關。

李猶龍去年12月25日與新竹縣長楊文科同步就職，也是楊文科第一波任用的內閣名單，不僅負責文化局長工作，也負起發言人及媒體相關事務，但疑因今年8月遭媒體踢爆，縣府1項300餘萬的電視廣告標案年代集團得標，而李猶龍的妻子蔡沁瑜時任年代集團創意行銷總監，現職則為郭台銘陣營發言人。

楊文科事後曾在縣府內的主管會報，提醒與會的一級主管，務必要留意採購案利益迴避問題，而在3日的主管會報中，也宣布將負責媒體業務的新聞科轉由縣長室直屬，相當於削減李猶龍業務。

不過新竹縣政府對於李猶龍遭約談一事顯得十分低調，暫不回應相關問題。

(中時 )