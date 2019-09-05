漁船筏收購突喊「卡」 民代批失信於民

將代表國民黨投入嘉義縣第1選區立委選舉的議員王啟澧5日上午與同黨議員李國勝召開記者會，指農委會每年都編列經費辦理老舊漁船筏收購，3月受理申報，最近漁民卻接獲消息，指今年度因經費有限，「暫不納入收購」，讓提報收購的老漁民很不滿，認為政府失信於民，讓他連老本都沒了！王啟澧更質疑政府「黃牛」，難道是選票考量，勝選才續發嗎？

王啟澧說，十餘年來為復育漁業資源，政府鼓勵淘汰老舊漁船漁筏，農委會編列經費辦理收購作業，今年3月嘉義區漁會受理申請，但最近漁民卻接獲「暫不納入收購」的公文，一位82歲的黃姓老漁民對於粗重的捕撈作業，體力已無法負荷，兒子又操作機械手部受傷，才忍痛割捨「相依為命」近50年的老漁筏，想不到，政府卻說暫不收購，讓老漁民很錯愕，尤其連最後的「老本」都可能泡湯，實在 難以接受。

嘉義縣登記有案的漁船漁筏約1500艘，其中以小型的漁筏居多，每年透過區漁會申請漁船漁筏收購案的案件都在個位數，今年受理的案件有5艘符合資格，王啟澧說，如只是嘉縣暫不收購，絕不當「二等漁民」，全國一致性的話，是政府欺騙百姓。

漁會人員表示，己經受理申請，卻首次被「暫不納入收購」，說停就停，對合法申請的漁民當然無法接受，有被欺騙及愚弄的感覺，但因只是「暫不納入收購」，不知是否還有轉圜的空間，漁會只能靜觀其變。縣府農業處指過去沒有啟動後沒有收購的情況，但因權責在中央，縣府也不確定是什麼狀況。

李國勝憤憤不平地說，政府補助漁業的相關措施，絕對不可以有選舉考量，及無預警中斷，黨團一定站在人民的立場，捍衛應有的權益，嗆如果民進黨選出的立委沒辦法捍衛人民權益，就用選票抵制，換人做做看。

(中時 )