鴻海創辦人郭台銘4月宣布投入國民黨總統初選時表示，會支持初選勝出的人，如今卻有意脫黨參選到底，遭批評願賭不服輸。郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今接受電台專訪表示，郭台銘注重國家利益大於政黨利益，初選裂痕要彌補需要一點時間溝通。至於國民黨主席吳敦義希望與郭台銘見面，蔡沁瑜說，目前時間真的排不進去，會面形式要公開或私下面會也是問題。

郭台銘於國民黨總統初選落敗後，脫黨參選到底聲浪不斷，外界質疑郭初選都師那麼多還有臉要選？蔡沁瑜表示，這件事對郭台銘親情起伏沒有太大，現階段民調若藍綠對決情況下，藍營大幅落後，若回到初選機制來看，韓當初大勝蔡15％，歷經蔡政府私菸案，蔡民調不降反升，倒贏韓20％，郭台銘基於為台灣好，選不選都還在思考，還沒有決定。

日前傳出吳敦義透過管道告知郭台銘，願提供不分區第一名與國會龍頭作為留在黨內條件，遭到國民黨否認。蔡沁瑜表示，郭台銘聽到消息蠻生氣，不滿為什麼要拿這種事情來講，郭痛恨藍綠黑金、地方勢力等舊思維，對利益交換感到不齒不屑，郭認為，沒必要來用這種傳聞消費他。

吳敦義透過國民黨副主席郝龍斌向郭台銘傳達希望見面，但「吳郭會」至今沒下文，蔡沁瑜說，若見面2人要公開還是私下會面，如果公開的話，吳在媒體面前要求不要脫黨，郭要怎麼回答；若密會雙方談好，出去卻各說各話，對事情沒有幫助。

蔡沁瑜直言，若雙方互信基礎強，溝通不會那麼強，彼此因為初選埋下裂痕，信任度沒那麼高；郭台銘認為，大家應該跳脫藍綠框架，「吳郭會」主要是時間排不進去，形式是否要公開也是問題，已經有把郭的意思透過傳達給對方，現在要看國民黨怎麼決定。

(中時 )