國立新化高中學生許文綺多才多藝，日前獲雲嘉南文化盃音樂大賽直笛高中組第一名、全國高中數理能力檢定數學科銅牌，消息傳回學校，全校師生都覺得同感榮耀，特別安排於開學日公開頒獎，期勉全校學生以許同學為楷模。

許文綺表示，從國小開始學習鋼琴和直笛，她和大部分學樂器的人一樣，不喜歡練習，但隨著課業壓力越來越大，練習卻成為最喜歡的事。許文綺說，當自己讀書讀累時就拿起樂器，將該練習的部分完成，很奇妙地讀書的煩悶感瞬間一掃而空。

許文綺此次參加國立交通大學舉辦第一屆全國高中數理能力檢定獲得數學科銅牌，自己也出乎意料，她說，在國中時對數學突然感到興趣，還稱不上高手，她也希望不要一味讀書而放棄興趣，仍會繼續努力讓學業和音樂達到平衡。

「平時上課用心，且很有自己的想法。」導師王晨羲稱讚許文綺腦筋靈活，文武雙全一把罩，能得獎很也替她高興。校長許宏明表示，許文綺同時獲得音樂和數學兩個獎項，是不可多得的人才，學校鼓勵學生多元表現，希望能達成12年國教適性揚才之理念，讓學生能有多面向之表現，提升學生自信心。

(中時 )