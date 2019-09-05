亞東技術學院防災演練 校長黃茂全帶頭示範 13:372019/09/05 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 亞東技術學院校長黃茂全（前排中）今率師生進行地震避難演練。（亞東技術學院提供／王揚傑傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鑑於近期宜花地區淺層地震頻繁發生，亞東技術學院配合行政院「國家防災日」活動，於今（5）日上午舉行全校性地震避難掩護演練，校長黃茂全率師長及全校新生進行演練，確實執行1分鐘動作（趴下、掩護、穩住3要領），接著實施疏散逃生，演練過程逼真，動作確實。 黃茂全表示，亞東技術學院屬高樓層教學場域，師生對地震疏散路線的熟悉尤為重要，期藉由演練建立師生在地震發生時保護自己的正確觀念及提升防災自救救人與應變能力，做好全面防災準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。 (中時 ) #地震 #防災 #師生 #亞東技術學院 #學院 也許您會感興趣 推薦閱讀 宜蘭外海今晨規模4.3地震 最大震度2級 14:242019/09/01 生活 中和救災技能勤演練 自救救人最安心 23:282019/09/01 社會 峻誠教育學院 10／27推稅賦解析與決策關鍵課程 04:102019/09/02 投資理財 8：47壽豐規模4.3地震 最大震度花蓮4級 09:002019/09/03 生活 台北電影學院揭幕 南韓製片元東淵分享商業電影製作 19:242019/09/03 娛樂 921地震20周年 竹山秀傳《讓愛重生》攝影回顧展 19:382019/09/03 生活 新光產險：防災投保都要趁早 04:102019/09/04 產業特刊 旺旺友聯：完善規劃天災保險 04:102019/09/04 產業特刊 苗栗縣政府與慈濟簽備忘錄 攜手推展防備災教育 17:562019/09/04 生活 《其他股》新保捐低音哨，助南投集集推廣防災積集包 10:342019/09/05 財經 生活熱門新聞 開學第3天兒17字介紹爸 媽崩潰：全家形象毀了 - 生活 理科太太紅半年跌落神壇？網曝原因好慘 - 生活 柯P擬推學姊2.0 網讚比學姊還美 - 生活 高雄水淹到這！網驚：怎麼過馬路 - 生活 Costco牛肉為何久放不壞？專家揭驚人秘密 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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