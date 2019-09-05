鑑於近期宜花地區淺層地震頻繁發生，亞東技術學院配合行政院「國家防災日」活動，於今（5）日上午舉行全校性地震避難掩護演練，校長黃茂全率師長及全校新生進行演練，確實執行1分鐘動作（趴下、掩護、穩住3要領），接著實施疏散逃生，演練過程逼真，動作確實。

黃茂全表示，亞東技術學院屬高樓層教學場域，師生對地震疏散路線的熟悉尤為重要，期藉由演練建立師生在地震發生時保護自己的正確觀念及提升防災自救救人與應變能力，做好全面防災準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。

(中時 )