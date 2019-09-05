反《逃犯條例》風波近3個月後，特首林鄭月娥昨以電視演說宣布撤回修例。她今再開記者會表示，留意到宣布撤回草案後仍有疑慮質疑涉及其他目的，強調行動只有一個目的，就是撤回條例草案，做法只需由保安局長宣布撤回，不需要議員發言辯論或投票。被問到撤回修例是否以退為進為實施《緊急法》鋪路，她指4項行動目的只有一個，是為當前困局走出第一步，其他揣測都不正確，目前最重要是停止暴力、嚴正執法，令社會回復平靜。

林鄭月娥今早（5日）於特首辦開記者會，否認宣布「撤回」修例是「改變主意(change of mind)」，6月已宣布暫緩修例，7月亦指「The bill is dead」，重申政府已無計劃在爭議中推行修例，修例工作亦早已停止。被問及中央政府是否有角色，她說中央政府非常堅定支持一國兩制在香港的實施，為讓香港能走進下一階段，中央政府對其昨日（4日）提出的決定表示理解、尊重及支持。

林鄭說，早前與社會不同人士見面，聽到他們建議要對話，政府需要有行動，故昨日提出「4項行動」，強調只有一個目的，就是提供對話基礎，打破困局，為香港尋找出路，任何就該行動的「其他揣測」是不正確，沒正面回應是否為使用緊急法鋪路。

林鄭提出「4項行動」，包括正式撤回修訂《逃犯條例》草案以「完全釋除市民的疑慮」，但未接納另外4項訴求，如成立獨立調查委員會。她另外提出新增前高官余黎青萍及資深大律師林定國兩名監警會成員、她與司局長落區與市民對話，以及邀請專家、學者等人就社會深層次矛盾「做獨立研究及檢討」。

(中時 )