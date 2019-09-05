藍營地方選將一起為洪秀柱（前排右三）南征造勢。（程炳璋攝）

台南藍軍拚立委！洪秀柱等6將就位 力挺韓選總統

前國民黨主席洪秀柱5日合體國民黨台南市5位立委參選人，正式宣布參選台南市第6選區立委，面對民進黨對手王定宇猛攻她「一中同表」主張，洪反擊請對方先說清楚台獨建國的策略，6人表態「絕不換瑜」，支持韓國瑜參選總統。

國民黨決定徵召洪秀柱參選台南立委，藍營6位提名人全部出列，提振了基層士氣，洪秀柱5日合體國民黨其他5選區立委參選人，正式宣布披掛南征，立刻面對綠軍排山倒海的「一中同表」質疑，她展現政壇小辣椒的回應風格。

「你問我，我還問你哩！」與洪秀柱同選區的王定宇強力質疑，要她說清楚「一中同表」的主張，洪微笑反擊「請他先說清楚台獨的步驟與策略，如何台獨建國？」

洪秀柱表示，當初決定要來台南選舉，就已經知道台南的選舉環境，不怕接受挑戰，不怕艱困，未來會聯合周邊提名同志，想出很好的作戰方法。「絕不放棄任一地方」是她這次參選的信念，「要喚起支持者對國民黨的信心」。

洪秀柱表示，國民黨其他5區提名同志有3個是議員（第一選區蔡育輝、第四選區林燕祝、第五選區蔡淑惠），一個是里長（第三選區童小芸）、一個是漁會理事長（第二選區李武龍），通通來自基層，自己要追隨5位同志，共同研究殺出一條血路，要讓深綠票倉的台南，有監督制衡中央政府的機制。

洪秀柱宣布參選讓國民黨6位立委選將正式就位，6人5日合體造勢，一齊支持韓國瑜選總統，強調「絕不換瑜」的立場。

針對洪秀柱要求說清楚如何台獨建國，王定宇表示，台灣早就是獨立於中國之外的國家，針對一中同表才是把台灣推向中國正全惡毒的主張。

(中時 )