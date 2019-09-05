國民黨總統參選人韓國瑜9月8日將在新北市舉行提名後的首場造勢大會。韓國瑜北部競選辦公室副執行長、國民黨立委許淑華今天指出：「這一場對我們是關鍵重要」。許淑華也說，造勢當天預估有10萬人，但希望能吸引到20萬人參加。許淑華透露，幾天前韓國瑜還問她，「覺得9月8日造勢大會人會不會多」。她告訴韓國瑜，「不必擔心，一定人多」。

許淑華今接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，黃暐瀚問及，韓國瑜9月8日造勢大會，如果到場人數驚人，會不會對選情、民調有所幫助？她表示，因為9月8日這場造勢活動對於不管是面對可能會發生的「鴻海創辦人郭台銘參選」也好，或者第三勢力等，「在這個關鍵點是非常重要」。

許淑華說，希望當天的造勢大會至少能有20萬人參加，但目前自家陣營預估是10萬人，她坦言，「我知道韓市長非常緊張」，因為之前的活動是民眾自發性幫忙，「這次造勢活動是自己主辦」，所以「韓國瑜非常重視」，韓營也希望，能讓更多人看到「大家都沒有離開」。

許淑華透露，幾天前韓國瑜還問她，「覺得9月8日造勢大會人會不會多」。她告訴韓國瑜，「不必擔心，一定人多」。她問韓國瑜，「這一陣子到各縣市，覺得人多不多？」韓國瑜說，「很多」。許淑華認為，「那維持這樣的人氣和支持度就對了，不用擔心」。

(中時電子報)