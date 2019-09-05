行政院會上午核定 「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫-各部會第2波加碼方案」，共有11類優惠。凡自由行旅客16日起將可獲得每房200元夜市抵用券；高鐵還有「搭高鐵、送住宿」專案，以台北高雄為例，飯店加住宿只要2980元。觀光局預估，10.25億元經費約可帶動3~5倍，最多50億元觀光效益。

11類的優惠中，在「活絡產業類」，包括自由行旅客200元夜市抵用券、農業體驗抵用券250元、國家森林遊樂區12歲以下兒童免費、70個客家文化重點發展區369浪漫客庄600元電子旅遊券、原民會Ayoi消費以台灣Pay支付可獲500元電子折價券。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，夜市抵用券200元為50元面額共4張，使用時不找零。若民眾兩人同行分別訂房，則可獲400元抵用券。

在文教及環教類，自由行至教育部、文化部指定場館如基隆海科館參觀，12歲以下兒童免費；至環境教育設施場所，每人提供一次一萬點環保綠點(相當於100現金)；到故宮旅遊兩人同行一人免費，65歲以上長者也可免費。

在交通類，39條「台灣好行」路線使用電子票證可享半價；花東莒光號全票及孩童票80公里以上7折；環島觀光列車包括hello kitty及郵輪式列車共19條行程每人優惠500元；trpass66折優惠；高鐵假期也有「搭高鐵、送住宿」、「搭商務、送五星」、「itf旅展假日不加價」、「豐富行輕鬆買一送千」、「豐富行」及交通聯票跟租車優惠。

蘇揆表示，第2波加碼方案，將從9月16日上路，這次彙整包括經濟部、農委會、客委會、原民會、教育部、文化部、環保署及故宮博物院的相關措施，他鼓勵國人藉此機會到各地走走，用優惠的價格出門旅遊、住宿，不管是創造與親朋好友的寶貴回憶，還是更加認識台灣各地之美，都是無價的收獲。

交通部觀光局長周永暉表示，第2波加碼方案一共10.25億元經費，預估可創造3~5倍的觀光效益。

(中時 )