陳信諭表示，黨部還在持續搜集詹江村臉書、Youtube平台的網友不雅留言，未來將一併提告。（袁庭堯攝）

(13:52更新內文)針對桃園市國民黨籍市議員詹江村不斷在臉書、直播、政論節目上指控台灣基進台中第二選區立委參選人陳柏惟「舔共」、曾任「共幹」，台灣基進5日上午在高雄地檢署前召開記者會，強調「言論可以自由，抹黑不能免責」，預計要對詹江村以及留言毀謗的數十位網友們分別提出損害賠償、妨害名譽的告訴。

委任律師曾友俞指出，詹江村在直播中共提及50次「共幹」之字眼，明顯指稱陳柏惟是中共幹部，甚至做出又舔又含等不雅動作，已嚴重危害當事人名譽。基進擇日將前往桃園地院，針對詹江村提告損害賠償。至於在詹江村臉書、YouTube直播節目留言不當的網友，基進將在高雄地檢署提告妨害名譽。

陳柏惟投身台中「大烏龍」選區後，引發更多的話題。台灣基進秘書長陳信諭表示，詹江村等人的惡意抹黑與造謠，企圖讓陳柏惟無法安心選舉，黨中央將循法律途徑替陳柏惟討公道，也不會放任不實指控的行為繼續傷害台灣的公共討論品質。

陳信諭表示，詹江村在直播中評論台灣基進發言人陳柏惟，指其曾擔任成龍主演電影的工作人員，但「擅權攬權，被原公司開除」，更說他「吸中共奶水，是中共的幹部」，在直播中甚至提及 50 次「共幹」，還做出又舔又含等不雅動作。

陳信諭強調，去年大選時台灣大量假新聞當道，造成社會動盪，人心惶惶，不希望類似的事件今年又再度重演，也呼籲所有受到類似傷害的民眾，不論是被人身攻擊或是惡意抹黑，都應該勇於出面提告遏止歪風，台灣基進願協助民眾循法律途徑保護自身權益。

(中時 )