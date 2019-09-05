顧勝敏號召下，動員花壇鄉公所農業課及清潔隊同仁數十人一起在公所後方停車場製作螞蟻藥。（吳敏菁攝）

顧勝敏號召下，動員花壇鄉公所農業課及清潔隊同仁數十人一起在公所後方停車場製作螞蟻藥。（吳敏菁攝）

花壇鄉長顧勝敏近來會勘工程，常聽民眾反應天氣炎熱家裡廚房櫥櫃門縫、牆角等地方都爬滿螞蟻，為了對付蟲蟲危機，5日顧勝敏號召下，動員花壇鄉公所農業課及清潔隊同仁數十人一起在公所後方停車場製作螞蟻藥，鄉民代表會副主席沈文盛也共襄勝舉，一起幫忙攪拌藥水，提供3000瓶供鄉民免費索取。

顧勝敏原本是開業醫師，去年轉換跑道，從政治素人勝選擔任鄉長，他說在訪視過程，常看到民眾會用溼布擦螞蟻或在水裡加洗衣粉再來沖螞蟻，甚至用殺蟲劑除蟻，但仍防不勝防，因為殺蟲劑除了對身體不好也會造成環境污染，才想出由公所自製螞蟻藥供民眾索取的除蟻妙方。

今天花壇鄉公所農業課及清潔隊同仁數十人一起在製作螞蟻藥，為避免民眾還要自行拿空瓶索取螞蟻藥，造成不便，花壇鄉公所特別將自製螞蟻藥裝入清潔隊回收的空瓶，預計首批先製作3000瓶，以利民眾帶回，每人限領一瓶，歡迎民眾於上班時間索取，也可拿家中乾淨的寶特瓶來兌換螞蟻餌劑。

顧勝敏號召下，動員花壇鄉公所農業課及清潔隊同仁數十人一起在公所後方停車場製作螞蟻藥。（吳敏菁攝）

花壇鄉公所還拍攝螞蟻藥製作短片，將祕方分享，簡易配方材料：硼酸（硼砂）、糖（砂糖、果糖、方糖、都可）、水、糯米粉（或太白粉）。比例：硼（1克）：糖（10克）：水（40克）：粉（2克）（糖可提高到2倍）。

顧勝敏表示，民眾參考製作短片，也可自行製作。但提醒，硼酸屬弱毒性，誤食雖不會造成立即的危險，若不慎誤食，請盡速就醫、請將藥品存放在孩童及寵物碰及不到的地方、使用過藥劑的容器請勿再與人或寵物共用喔，藥劑未添加防腐劑，領取後請盡速使用完畢，以免藥劑酸敗影響藥效。

(中時 )