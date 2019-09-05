中華男足的韓裔後衛王建明因身分證明問題，缺席今晚對約旦的世足資格賽，誰來頂先發右後衛成為最大懸念。但從英籍教頭蘭卡斯特（Louis Lancaster）此前的用兵來看，由主踢中後衛的陳庭揚來扛右後衛，幾乎是不二人選，先發左後衛則以洪子貴的呼聲最高。

蘭卡斯特上任後踢了4場國際友誼賽，後防布局已很穩定，均由陳庭揚、王睿搭檔中後衛，進攻能力強的王建明踢右後衛，防守好的陳庭揚先踢左後衛。到了下半場，則換洪子貴上來踢左後衛，把陳庭揚移到右後衛。

然而陳庭揚的本行是中後衛，甚至集訓期間他也都練這個位置，因此比賽中他不管是踢左後衛或右後衛，基本上不太前插參與進攻。也使中華隊看似排出四後衛陣型，實戰卻更像三中衛戰術，只有一個進攻型的邊後衛會前插進攻。

這樣的戰術，讓中華隊後場可以維持3個防守好的中後衛，避免以往國際賽失球，大多是由攻轉守、後防失位的罩門。目前的中華隊並沒有強勢控球的本錢，教練團的戰術是透過前場高壓拚搶，創造機遇戰的進球機會，不需使用兩個攻擊型的邊後衛，後防以穩當為主可以理解。

既然陳庭揚踢右後衛、洪子貴踢左後衛是蘭卡斯特此前常用的B計畫，如今A計畫的王建明不在，先祭出B計畫應是相對合理的調度。

事實上，中華隊本來就做好王建明缺陣的最壞打算，教練團也徵召了多名邊後衛，右後衛有航源FC的徐宏銍、台中Futuro的陳陞洧，左後衛除洪子貴外，還有北市大同的黃楚軒，問題是除洪子貴外，其餘球員甚至連此前的友誼賽都沒太多試陣機會，蘭卡斯特用兵偏向謹慎，正式比賽很難大膽啟用。

然而，蘭卡斯特此前也沒讓「純」邊後衛踢滿全場過，可以預見洪子貴對約旦即使先發上場，在頻繁前後跑動下也很難踢完90分鐘。若戰況需要得強化攻擊，蘭卡斯特會否換上其他邊翼人選，就值得觀察了。

(中時電子報)