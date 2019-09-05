前嘉義市副議長郭明賓去年議員選舉涉及賄選，嘉義地檢署提起當選無效之民事訴訟，郭請辭議員，嘉義地院一審判決郭當選無效，郭不服上訴，台南高分院5日駁回，郭當選無效確定，李奕德將遞補上東區議員。

郭明賓當選嘉義市第10屆東區議員，檢方於2018年競選東區議員時，因涉嫌透過里長、大樓管委會主委等樁腳賄選，今年1月30日被檢方起訴違反選罷法賄選，並對他提起當選無效的民事訴訟。

嘉義地院今年1月2日首次開庭，郭於1月29日請辭議員，合議庭審理期間，郭都未出庭，辯護律師主張，郭坦承賄選，且已請辭議員，並返還選舉補貼金，已沒有繼續訟訴當選無效的實益，也沒有遞補問題，應該維持缺額，但最後法官判決他敗訴，意即當選無效，郭上訴二審台南高分院。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，此案經高分院駁回，二審定讞，後續相關的候選人選舉權益應由選務單位依法辦理。

嘉義市選委會副總幹事柯國振說，依選罷法規定，落選頭可遞補，法定程序將由中選會重新公告當選人及頒發當選證書。

李奕德接獲消息有點意外，感謝大家的關心及支持者的相挺，他說，副議長蘇澤峰日前提及會盡快辦理補宣誓儀式。

(中時 )