行政院長蘇貞昌上午在行政院針對「中秋節加強防範非洲豬瘟」表示，中秋節即將到來，非洲豬瘟防疫工作再度面臨嚴峻的挑戰，跨部會應研擬是否超前部署，擴大針對全亞洲國家地區入境旅客的手提行李進行百分之百檢查，避免跨區入境。

蘇揆表示，台灣非洲豬瘟在各部會與國人共同努力下，在亞洲多國相繼淪陷，台灣依舊防堵有成，但中秋節即將到來，非洲豬瘟防疫工作再度面臨嚴峻的挑戰。近一個月以來就查獲12件來自中國、香港、澳門、越南與日本攜帶含豬肉月餅來台的案例，其中竟然還包含台灣人從中國一次攜入14公斤的含豬肉月餅。

蘇揆說，為加強邊境防疫，請農委會、財政部等有關部會，在秋節期間，除了務必加強宣導，也研擬是否超前部署，擴大針對全亞洲國家地區入境旅客的手提行李進行百分之百檢查，避免跨區入境，比如由中國轉日本等地進入台灣的情況發生，全力嚴防任何可能的防疫漏洞，徹底做到滴水不漏。

蘇揆訑再次籲請國人和旅客，出國旅遊回台入境，切勿攜帶豬肉製品與含豬肉的月餅，也不要寄送，避免受罰。台灣豬拔針不打口蹄疫苗，在六月的時候已屆滿滿一年，符合口蹄疫非疫區資格，最快明年5月，我們就可以成為口蹄疫非疫區國家。過去一整年多來，政府、養豬農與國人，付出多少心力，全力投入防堵非洲豬瘟，這對台灣養豬產業與國家，都是相當關鍵的時刻，絕對不能功虧一簣，請大家一起努力。

(中時 )