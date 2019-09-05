香港特首林鄭月娥昨提出四項行動，包括正式「撤回」修例草案，回應民間五大訴求其中一項，但認為不應成立獨立調查委員會。今早有10名市民致電電台節目，當中9人表明政府應要成立獨立調查委員會，才有望令港民「收貨」。各人政治光譜不一，當中有人稱自己是過往數十年也投票支持政府的「和理非」，一方面不認同示威者用暴力，同時亦認為警權過大，若無獨立調查，難以想像警隊會變成怎樣。

香港01報導，10名聽眾致電港台節目《千禧年代》，當中9名政治光譜不一的市民都認為政府應該同時提出成立獨立調查委員會，或表明日後有機會成立，才有望令市民「收貨」。徐先生自稱是過往數十年也投票支持政府的「和理非」，但感到十分感概，香港人付出很多代價，換到撤回兩字。他直言，不接受林鄭昨天的回應；自己既不支持示威者的暴力，亦不認同警察暴力，批評警權過大，若無獨立調查，難以想像警隊會變成怎樣。

自稱是公務員葉先生稱，本來政治中立，但近月眼見政府處理問題手法極差劣，亦無能力管理香港，認為現時重中之重是獨立調查，因警方使用不少暴力，獨立調查委員會才可把所有細節調查清楚。另周小姐指出，政府應釋出更大善意，如同時要求警察停止濫捕及濫用暴力，質疑監警會的調查是否要等一、兩年才有，表明對林鄭昨天的回應不收貨，除非警察停止濫權等行為，或有獨立調查委員會。

金先生說，是林鄭月娥堅拒用「撤回」二字，反而用「壽終正寢」等字眼，才令香港出現今天的局面，亦給予警察信心去打市民，他質疑警方在831等事件中，是否真的能分辨示威者與一般市民。陳先生批評「建制派無一個敢與林鄭講真心話」，如兩個月前提出「撤回」，仍有大機會平息風波，但現在很難。

(中時 )