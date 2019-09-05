香港眾志秘書長黃之鋒（右）等人5日前往立法院拜會民進黨團。（姚志平攝）

香港眾志秘書長黃之鋒（右）等人5日前往立法院拜會民進黨立委。（姚志平攝）

藍委江啟臣昨與香港眾志秘書長黃之鋒見面後，表示不希望香港朋友的訴求，在任何一個國家受到選舉操作，外界揣測是在暗酸民進黨。對此，民進黨團幹事長管碧玲說，任何人面對香港的事件，只有人道、人性，如果有任何政治人物、政黨要去抹黑台灣對香港的協助，想操作謀取政治利益，「在人道跟人性的角度檢驗就不及格，我們十分厭惡」。

黃之鋒與香港立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉拜會民進黨立院黨團，民進黨副秘書長林非凡也參與其中。會後管碧玲則偕黃之鋒一行人舉行記者會。

管碧玲說，她要呼籲所有國內政黨，香港的事件一路血淚斑斑，是有血有淚的故事，甚至還沒看到盡頭，任何人面對香港的事件，只有人道、人性，如果有任何政治人物、政黨要去抹黑台灣對香港的協助，想操作謀取政治利益，「在人道跟人性的角度檢驗就不及格，我們十分厭惡」。

管碧玲也說，這兩天民進黨不是被罵暗中操作，就是被罵介入、打假球，太多慘不忍睹的政治操作，她都無法接受。

黃之鋒表示，台灣政府或立委在過去兩個月都很關心香港情況，不管是抗議或在台港人，都看到執政黨的關注，「這不是介入，也不是操控，這就是對民主自由的支持與關心」。

黃之鋒說，現在不是政治、黨派、選舉的問題，是良知與黑白的問題，我們看到台灣有成功的政黨輪替、民主選舉，希望香港有天能像台灣一樣有民主體制。

民進黨團書記長李俊俋則發表黨團聲明，民進黨團基於立法機關職責，在會談中已對香港的朋友說明現有的法制已經提供足夠的工具，可以回應黃之鋒等人此行所關注事項，並取得理解；香港朋友在台灣如何處理與保護的過程，民進黨團會予以關心如何強化與落實。

(中時 )