「台北市聘用外籍看護工雇主安心計畫」免費到宅訓練邁入第2年，持續受理民眾申請，台北市勞動力重建運用處自6月實施至今已服務268個家庭，頗受好評，台北市政府勞動局也呼籲，歡迎有需要的雇主家庭申請使用。

勞動局指出，本計畫是以護理師及雙語通譯人員組成專業團隊，針對被照顧者進行健康管理評估，以到宅一對一的指導方式提供給外籍看護工必要、合適的技巧指導及生活關懷，如口腔清潔、翻身拍背、移位及簡易的復能運動等，由於被照顧者的健康狀況及照顧需求均會不斷改變，外籍照顧者也必須透過到宅訓練提升照顧技巧，藉由到宅訓練協助移工適應在臺工作及生活，搭建勞雇之間良善的溝通橋樑。截至目前服務的268個家庭中有139個家庭聘僱初次來臺工作的移工擔任照顧工作。

阿娣（化名）說自從奶奶出院後，身體狀況變得很糟，幾乎整天都躺在床上，每走一步都走得異常艱難，扶奶奶去廁所時，感覺所有的重量都壓在自己身上，最近我也常感覺到腰痠、手痛還有手麻，奶奶也時常覺得被我弄疼，經由重建處指派護理師到宅指導，讓我知道該如何正確使力，同時也協助雇主申請輔具補助。

勞動局指出，重建處預計於11月底前服務480家次，如被照顧者符合長期照顧2.0「專業服務」項目申請資格，後續亦會轉介個案管理師接手協助，籲請有需求的雇主提出申請。

(工商 )