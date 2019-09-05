員警將婦人帶返派出所。（台中市太平警分局提供／台中馮惠宜傳真）

台中太平區宜欣街1名約80歲陳姓婦人日前外出散步後就不見蹤影，家屬發現後隨即向警方報案，員警受理後積極調閱監視器，警方在中山路1段巷內某鐵皮屋旁找到陳姓婦人，機警的員警打給婦人女兒，當手機中傳來一聲「阿母，您在哪裡？快回來！」，馬上暖化婦人的心房及防衛心態，最後由警方順利助其返家。

太平警分局坪林派出所警員白青諺及劉俊南，日前得知陳婦離家迷失，特別留意同仁轉述婦人在監視器內最後發現的蹤跡，於晚間7時許執行巡邏勤務即沿中山路、祥順路附近巷弄內梭巡，終於在中山路1段巷弄內的某民宅外鐵皮屋旁發現老婦人，經上前關懷後確認是迷失的陳姓婦人。

婦人疑有失智現象並向警方表示要在此處等人，雙方僵持不下，這時劉姓員警靈機一動，心想以電話給家屬或許行得通，立即根據報案時資料，以手機撥打婦人女兒電話，果然奏效，當話筒中傳來：「阿母，您在哪裡？快回來！」婦人一聽到熟悉的聲音，隨即卸去防備的心房，順利由員警將婦人載返派出所並由家人領回。

家屬表示，一早母親就自行外出散步，心想雖有輕微失智現象，但有配戴愛心手環，應該不會走失，未料竟造成迷失驚魂記，實在非常感謝警方熱心協助，避免發生憾事，日後也會多注意老人家的動態。

(中時 )