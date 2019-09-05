台北市長柯文哲4日接受專訪稱，柯粉的票很難轉移到鴻海創辦人郭台銘身上，對於「郭柯配」會思考一下。不過柯5日接受聯訪時則否認，堅稱自己會當好台北市長，而且要選就自己選。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓認為，這就是政治界的跳樓大拍賣。

李正皓在臉書指出，柯文哲受訪時指稱「柯粉難轉移，會思考郭柯配」。他諷刺表示，這就是政治界的跳樓大拍賣。他提及，一個多月前，柯文哲對於「副手」這件事有多不屑，一下自爆討厭分贓政治、拒絕郭台銘副手的邀請;一下子又自稱市長比副總統能做事，姿態要多高有多高。不料，台灣民眾黨組黨後，柯氣勢不增反減，光粉絲專頁掉粉就掉十一萬多，過去盟友館長、謝和弦紛紛離去，網路聲量也直直落。

李正皓直言，在郭台銘這種企業家眼中，如今的柯文哲與「全額交割股」有什麼兩樣？而急需郭台銘挹注資近至台灣民眾黨的柯文哲還能做些什麼？不就是跳樓大拍賣。李認為，柯近來一下子宣稱自己是綠底、228受難家屬，很討厭外省人等言論就是在重新證明自己的價值，證明自己能夠吸引郭台銘吸引不到的深綠選票，言外之意就是希望郭台銘不要棄他而去。

然而，柯文哲今被問及專訪內容稱柯粉的票很難轉移到鴻海創辦人郭台銘身上，對於「郭柯配」會思考一下。他則否認，堅稱自己會當好台北市長，而且要選就自己選。

(中時電子報)