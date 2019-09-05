鴻海創辦人郭台銘 傳出將於9月13日宣布啟動總統連署，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今受訪開玩笑表示，目前計畫中秋節前夕送小禮物給媒體，並考慮在裡面放小紙條，告知郭是否要起義參選總統的答案。蔡沁瑜強調，若郭要選總統必須要有副手，郭台銘為避免消息提前曝光破局，目前親自在找尋可以互補的人選。

先前傳出郭陣營有意找新北市長侯友宜二哥侯明鋒擔任副手，蔡沁瑜表示，郭台銘肯定侯是優秀人才，原本打算拜訪爭取支持，但消息曝光人家婉拒，郭是政治素人，因此副手人選希望在個性及歷練可以互補，為避免消息提前走光，副手問題郭自己低調在處理。

郭台銘親自找副手人選，被解讀是下定決心要參選總統，蔡沁瑜說，選不選還有變數，距離申請連署截止還有2個禮拜，現在下定論還言之過早。

此外，「郭柯王」結盟看似破局，前立法院長王金平好像被踢下船，因而喊出要組第三勢力大聯盟，蔡沁瑜急忙否認，彼此幕僚溝通管道順利，不知道排王氣氛怎麼傳出來的，大家持續保持溝通，如何合作讓力量最大是要思考的問題。

(中時 )