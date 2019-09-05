錢莊大亨失蹤3月 竟慘遭員工支解火焚

新北市林口警分局昨日偵破一起殺人棄屍案，一名年約50歲家住新北市泰山區的施姓男子，於一個月前遭3名兇嫌殺害，棄屍於宜蘭縣壯圍鄉，目前警方已將犯嫌帶往棄屍地點，封鎖現場蒐證當中。

據了解，施男平時經營錢莊，以高利貸放款，疑因懷疑3名員工做假帳，約一、兩個月前與他們發生爭執後慘遭殺害，並棄屍在宜蘭，家屬見多日無施男消息，心急如焚向警方報案，經警方調查後，在新北循線抓到3名犯嫌，供出已棄屍在宜蘭縣壯圍鄉壯濱路一帶，目前檢警正在現場開挖遺體，全案將進一步調查釐清。

7月20日施男家屬曾在臉書全國協尋專頁po文，指出施男於6月16日即失蹤至今，請求各方幫忙協尋，照片中顯示，施男打扮時髦年輕，絲毫看不出已年過50，沒想到經過2個月後，傳來的竟是施男遭殺害棄屍的噩耗。

施男遭棄屍地點，就位於其中一名江姓犯嫌的宜蘭老家後方田地，初步了解，現場有尋獲疑似四肢等碎裂屍塊，但尚未證實是否為施男大體，且現場有疑似焚燒遺跡，究竟是遭刀械分屍，還是在燒毀屍體時造成屍身分離，仍待相驗後確認。

江嫌祖父得知孫子竟殺人並棄屍老家菜園，完全無法置信，表示自己平常與孫子互動不多，對整起案件毫無所悉，更不知道為何孫子會犯下殺人罪行，另外老家的鄰居則表示，平時經常在菜園附近走動，沒想到居然成了棄屍地點，直呼「真的是毛毛的」。

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(中時 )