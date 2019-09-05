中國國民黨總統參選人韓國瑜2020新北出發晚會8日將在新北市二重疏洪道舉辦，競選辦公室北辦副執行許淑華（圖）說明晚會流程，並表示新北中和是韓國瑜的家鄉，第一站從家鄉出發，最後回到高雄。（王英豪攝）

中國國民黨總統參選人韓國瑜2020新北出發晚會8日將在新北市二重疏洪道舉辦

中國國民黨總統參選人韓國瑜2020新北出發晚會8日將在新北市二重疏洪道舉辦，競選辦公室北辦副執行許淑華說明晚會流程，並表示新北中和是韓國瑜的家鄉，第一站從家鄉出發，除了以象徵明年1月11日投票日的111攤，重現「國瑜夜市」，也希望衝出 20萬人潮，相挺韓國瑜。

為拉抬韓國瑜聲勢，韓營決定重啟最擅長的造勢大會競選模式，首站選定新北。韓營定調這場造勢攸關重振氣勢的「重要關鍵」，除了競總連發穿雲箭號召支持者，許多韓粉也主動轉傳相關訊息。

韓北辦副執行長許淑華說，總統初選時，韓粉在全國舉辦5場造勢活動，都獲不錯成效，周日的造勢則是韓營首場自辦，因韓是新北市中和人，首場造勢也選擇從新北市故鄉出發，最後再回到韓目前主政的高雄。

她說，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義及前台北縣長林豐正、周錫瑋將出席造勢大會相挺，目前正邀約前主席洪秀柱中。此外，高雄市副市長李四川也會以前副市長身分助講，新北市12個選區黨籍立委參選人也會全數到齊，展現團結爭取勝選氣勢。

據悉，韓國瑜、李佳芬夫婦將相偕出席造勢大會。當天白天，韓國瑜也將走訪三重先嗇宮，以及批韓挺英的前國民黨中評委陳宏昌當主委的蘆洲湧蓮寺、被視為郭台銘起家廟的板橋慈惠宮。

北辦主任鄭世維說，選在二重疏洪道辦首場造勢，除了新北是韓的家鄉，也因二重疏洪道可看到雙捷運、新北大橋、最長溜滑梯等周錫瑋、朱立倫及侯友宜等歷任國民黨籍縣市長，讓二重疏洪道改頭換面的施政成果。

他說，當天活動安排台語歌、老歌組曲演唱，另設111攤，走野餐的清新風格，邀高雄市春捲、包子、烏魚子大賽冠軍及新北異國風味餐特色胖卡，並因應中秋有烤乳豬、沖繩生啤酒，另提供50攤新北市、 30攤外縣市攤商到場「完全免費」設攤，由韓營會免費提供帳棚及發電機，這80攤須報名抽籤；另考慮規劃未提供帳棚及發電機的未報名攤敗區。當天若有違規攤商，警方會進行秩序維持；也請民眾勿信繳費即可設攤的謠傳。

外界解讀韓此場造勢是為救民調，鄭世維說，競選期程與策略規劃都按照既定步驟，9月8日造勢日期確實有些倉促，使新北市長侯友宜與前市長朱立倫無法出席，但韓與朱、侯本人與彼此幕僚都密切連繫，朱侯都表達雖無法參選這場造勢，但都會支持韓，未來也會出席造勢活動，朱還說會在臉書幫忙宣傳新北造勢。

(中時 )