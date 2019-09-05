「我的女兒背部怎麼凸起來、肩膀一高一低怎麼辦？」這是骨科診間常聽到的疑慮，全台每年約有60至80人需要積極治療的「自發性脊椎側彎症」、好發在10至16歲女生，病因成謎、預防之道只有「及早發現」。

自發性脊椎側彎單從外觀看不準，一般是指測量側彎的柯氏角度大於10度以上，根據統計，脊椎側彎的發生約2％，亦即50名青少年有1人脊椎側彎，台灣每年有20萬莘莘學子，換算下來不算少數。

台北醫學大學附設醫院副院長黃聰仁表示，自發性脊椎側彎症是脊椎向左、向右彎，其中胸椎向右彎最多見，目前在醫界仍是一個「謎」，除了先天性、腦神經痲痺性病因的側彎以外，其他側彎都是歸類為自發性側彎，女生又是男生的4至6倍。

黃聰仁說，致病原因約1／4與家族史有關，媽媽有、小孩也會有，所以與基因相關、可在染色體找到相同變異之處，不過，更多病例是與體質有關，一般脊椎側彎的小孩身材較高瘦。

這個症狀較麻煩的是初期不會有任何身體上的不適，只有變形，嚴重時才會痛，所以很多病例是學校老師、父母親看到小孩肩膀一高一低才發現，若是側彎大於60度會擠壓肺臟、90度以上會壓迫心臟，走路會喘、呼吸急促。

坊間整骨、拉筋與吊單槓無法改善側彎，黃聰仁指出，那只是「馬殺雞」、讓背部肌肉較為柔軟而已，想推回原位的機會不大，另外，單側背書包與坐姿也不是成因。

如果18歲以下側彎大於40度、成人大於50度就要開刀治療，約占側彎病例1／10，其餘9成患者可穿背架延緩惡化，側彎手術除了鋼釘固定之外，還要骨頭溶合黏起來，術後大概8、9成恢復良好，不過，也有1％傷及神經的手術風險。

自發性脊椎側彎又不同於老年側彎，黃聰仁表示，台灣已是超高齡社會，老年脊椎側彎的比例約有15％，側彎角度不會太大；更多人是姿勢不良造成的下背痛，至少5、6成民眾有此經驗，算是文明病。

(中時 )