經濟部推出夜市消費抵用券。（經濟部提供）

救觀光黔驢技窮，交通部觀光補助推不停，觀光局4月到6月投入8億元，推出春遊專案，補助國旅每房每晚500元，宣稱可回收62.5億元的觀光效益，然而據統計顯示，春遊實施期間的旅館住用率與去年同期相比，漲幅卻都不到7％。

交通部砸下36億元，推出秋冬國旅獎助方案，並宣稱可回收256億元的觀光效益，不只如此，今日行政院再公布第二波方案，各部會投入10.2億元，推出夜市消費抵用券、休閒農場優惠、客庄自由行電子旅遊券等優惠。

不過政府針對補助專案回收的觀光效益，從未在補助結束後提出專業的分析報告，僅是口頭宣稱，讓人不禁懷疑其真實性。根據交通部統計網資料顯示，今年實施春遊4到6月間的旅館住用率，與去年同期相比成長幅度均不大。

與去年同期相比，今年觀光旅館4到6月的住用率分別成長3.77％、6.44％、2.77％；國際觀光旅館4到6月的住用率分別成長4.11％、6.88％、3.47％；一般觀光旅館4到6月的住用率分別成長2.65％、5.04％、0.59％，成長幅度均不超過一成，約落在0.6％至7％間。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，各部會提供誘因就觀光是正確方向，但要小心導致業者惡性競爭，或因此價格崩盤，必須與市場機制融合，並與產業配合，例如推出各項補助時，應思考旅行業者可以如何包裝附加價值，藉此做到輔導產業的目的，當前國旅最大問題就是無法與產業需求接軌。

旅館公會全聯會理事長張榮南表示，針對秋冬補助後續核銷問題，目前尚未有共識，政府近期會再召集業者開會討論。

(中時 )