國民黨立委質疑民進黨立委陳明文遺失的300萬來源，法務部次長蔡碧仲昨幫陳明文澄清300萬是分次提領，還說「很多人都規避通報」。對此，國民黨團首席副書記長陳宜民則質疑，不管陳明文妻子是一次提領還是分次提領，需要準備300萬現鈔給自己的兒子去創業本身就是很奇怪的事，法務部次長蔡碧仲既是檢調機關的上級，又是洗錢防制辦公室業務的督導，應該主動去調查其中有無問題，而不是先替陳明文澄清脫罪。

陳宜民也指出，蔡碧仲跟陳明文關係匪淺，本來就有媒體報導過蔡碧仲之所以能擔任目前的職位就是陳明文推薦的，此外，蔡碧仲多次擔任過陳明文的辯護律師，蔡碧仲妻子黃淑英還是嘉義市小英之友會會長，女兒也在民進黨中央擔任專員，可見兩人關係之親密。

陳宜民表示，更有爭議的是，蔡碧仲與陳明文曾共同在一個刑事判決中「並肩作戰」，在陳明文擔任嘉義縣長任內，任嘉義縣政府水利局局長的陳殿寶，洩漏民雄污水下水道工程招標作業的底標給特定廠商，檢方原以「圖利罪」起訴陳明文，但最後法院以「洩漏國防以外機密罪」，將陳殿寶局長判刑6個月，並易科罰金，這個誇張的案子當時的辯護律師之一就是蔡碧仲，該案就是備受矚目的「偉盟案」，如今當時的被告陳明文成為「英派掌門人」，辯護律師蔡碧仲也成為法務部政次。

陳宜民認為，既然蔡碧仲跟陳明文之間有如此深厚的關係，這件事如果他不能大義滅親調查到底，也應該要主動迴避，交由獨立檢調機關進行調查處理，怎麼能夠自己先做判斷，幫陳明文澄清分次提領沒有問題，還說「很多人也在規避通報。」

陳宜民痛批，這就代表所謂「洗錢防制」有相當大的漏洞，只要分次提領就沒有問題？單次提領就有問題？那麼太過於頻繁的分次提領，金管會跟洗防中心難道不需要關注原因？蔡政府這屆一直在推的洗錢防制相關修法，難道看到自己人就可以轉彎嗎？

(中時 )