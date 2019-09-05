民進黨立委陳明文日前在高鐵上遺落300萬鉅款，如今失而復得，這筆錢的來龍去脈也引發熱議，而督導行政院洗錢防制辦公室業務的法務部政次蔡碧仲昨對此表示，分次提領規避通報乃常態，沒有問題；名嘴謝寒冰聽了表示，現在台灣出現了個新興宗教，名為「信民進黨得永生」，只要入了教，不管你做甚麼十惡不赦的事都可以被原諒。

謝寒冰開直播表示，現在網路上的「1450」很好笑，總在說「300萬而已，犯法嗎？」但要知道，今天掉錢的不要說是韓國瑜，如果是任何一位國民黨的議員、立委，民進黨的攻擊肯定是鋪天蓋地而來，連祖宗18代都挖出來批判；陳明文這筆錢目前的確沒有犯法的證據，但不得不說，疑似違法的點太多了。

而蔡碧仲的說法也相當令人傻眼，謝寒冰說，蔡身為督導行政院洗錢防制辦公室業務的法務部政次，竟可以說出這種話，「多次提領本來就沒關係？你不是洗錢防制辦公室嗎？」那麼以後民眾如果這麼做被抓到，都只要說這筆錢是給兒子投資就好了，不會被定罪，「為什麼你信陳明文不信我？」

謝寒冰說，現在綠營、綠媒都當沒這回事了，他認為現在藍軍應該「立刻開記者會要求蔡碧仲下台」，不能給民進黨這樣予取予求、濫用國家機器，「信民進黨得永生」。

(中時電子報)