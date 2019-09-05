創世基金會苗栗院今年獲台中市家昀國際家具公司支持，將於7、8日舉辦家具義賣活動，展示全新或小瑕疵NG品，以3折起公益價，滿額還有送到府的優惠，而義賣所得將全數捐助創世基金會苗栗院，用於植物人安養服務，買家具也能做公益。
創世基金會苗栗院指出，成立18年來幫助許多清寒植物人家庭脫離困境，目前院內安養53位植物人，但擴院後人數不斷增加，募款卻愈發困難，去年首度與家昀國際家具公司合作舉辦家具義賣活動，獲民眾迴響，共募得10多萬元植物人安養經費。
家昀國際總經理李幸章表示，偶然閲讀一則關懷弱勢報導後，便思考如何發揮微薄力量，因此在2018年開始幫助創世基金會，對社會弱勢族群盡一己之力，廣邀各界善心人士與企業付出善心，讓愛匯聚成河。
今年創世基金會苗栗院與台中市家昀國際家具公司擴大辦理，將於7、8日早上10點至晚間9點在尚順育樂世界空橋下廣場展示全新或小瑕疵NG品家具，並以3折起、滿額貨送到府的優惠，盼民眾共襄盛舉。愛心專線：(037)275-848。
(中時 )
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