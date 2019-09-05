創世基金會苗栗院連續兩年與台中市家昀國際家具公司舉辦家具義賣活動，今年將於7、8日登場。（創世苗栗院提供／何冠嫻苗栗傳真）

創世基金會苗栗院今年獲台中市家昀國際家具公司支持，將於7、8日舉辦家具義賣活動，展示全新或小瑕疵NG品，以3折起公益價，滿額還有送到府的優惠，而義賣所得將全數捐助創世基金會苗栗院，用於植物人安養服務，買家具也能做公益。

創世基金會苗栗院指出，成立18年來幫助許多清寒植物人家庭脫離困境，目前院內安養53位植物人，但擴院後人數不斷增加，募款卻愈發困難，去年首度與家昀國際家具公司合作舉辦家具義賣活動，獲民眾迴響，共募得10多萬元植物人安養經費。

家昀國際總經理李幸章表示，偶然閲讀一則關懷弱勢報導後，便思考如何發揮微薄力量，因此在2018年開始幫助創世基金會，對社會弱勢族群盡一己之力，廣邀各界善心人士與企業付出善心，讓愛匯聚成河。

今年創世基金會苗栗院與台中市家昀國際家具公司擴大辦理，將於7、8日早上10點至晚間9點在尚順育樂世界空橋下廣場展示全新或小瑕疵NG品家具，並以3折起、滿額貨送到府的優惠，盼民眾共襄盛舉。愛心專線：(037)275-848。

(中時 )