為解決新社高中學生住的煩惱，台中市教育局編列3520萬元，興建學生宿舍，5日落成啟用，1樓規劃女生宿舍，2、3樓為男生宿舍，約140個學生床位。教育局長楊振昇表示，新社高中體育賽事成績優異，落成後除提供學生更好的住宿環境，也可提升訓練成效，再創佳績。

新社高中創設於民國14年，初為農校，68年合併新綜國中、新社國中為「台中縣立新社國民中學」，89年改制為高級中學並實施綜合高中學制。由於學生校外居住條件不足，教育局編列3520萬元興建3層樓學生宿舍，市議員冉齡軒、蔡成圭均出席落成啟用典禮，獻上祝福。

楊振昇表示，新社高中體育班以舉重、田徑、木球、拔河及棒球為特色，近年來體育賽事成績優異，108年總統盃舉重錦標賽榮獲高男組及國女組冠軍，107學年度全國拔河錦標賽榮獲高中男子組及高中職男女混合冠軍。學生宿舍啟用，希望能讓同學住得安心、住得開心，並兼顧安全與作息，有效提升訓練成效，「為學校及台中市爭取榮耀！」

新社高中校長歐靜瑜感謝家長會及各界支持與市府重視，她指出，新社高中將以求真創新Win自我、傳善興社Eye世界、臻美樂活FUN新中為願景，營造正向的、優質的人文環境，達到真、善、美的教育目的。

(中時 )