曾任律師的陳達成將陽明山違建以900萬賣給蘇男，成交後遭強制拆除，陳協議全數賠償，並開出550萬本票仍無法兌現，被控詐欺罪。士林地院開庭審理，陳達成已缺席2次，委任律師今日開庭說，陳因腦溢血人在醫院住院治療。告訴人蘇認為，被告刻意用律師專業拖延訴訟。法官諭知，將函詢醫院了解病情。

65歲的陳達成曾幫撞死送報生的英商林克穎、強盜藝人江蕙的陳金標辯護，畢業於台大法律系，事務所就開在士林地院對面，日前因案被通緝遭懲戒停業，現已無法從事律師工作。

蘇男稱，在2014年透過仲介公司購買陳達成擁有在陽明山的房屋，但陳卻刻意隱瞞違建即將拆除以行情價900萬賣給蘇，經過1年半，違建遭到拆除，導致不知情、已付款550萬的蘇男蒙受損失，經協調3個月後，陳達成開出本票，承諾願意賠償。

蘇指控，陳利用自己熟悉法律的背景，拖延訴訟再脫產，他事後了解，陳達成名下只剩下車齡20年的舊車，之前2次開庭陳刻意不出庭，委任律師均稱身體不適，無法了解辯護意旨。法官告訴律師，都是「道友」應該很好溝通，如果身體允許，只要一下子就能知道重點，希望辯護律師了解後幫被告答辯。

陳的委任律師說，今年2月、6月間第1次中風，6月間第2次，8月又在1次，本月2日因病住進醫院治療，現在還有精神方面問題無法出庭。法官諭知，將函詢醫院詢問病情，並衡量是否具有就審能力。

(中時 )