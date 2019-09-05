國民黨立院團今開記者會，痛斥蔡政府、教育部不僅違背教育的啟發性本旨，也違反民主的多元價值觀，新的歷史課本媚日還舔日，為了掌權而毒害下一代，國民黨團給予最嚴厲譴責，要求總統蔡英文道歉、教育部長潘文忠下台。

國民黨團總召曾銘宗批評，蔡政府藉由課綱及歷史課本修正，企圖突顯「臺灣地位未定論」的歷史定位，國民黨團質疑蔡政府的政治目的為何？是否想推動「法理台獨」？還是「文化台獨」？是否想消滅中華民國？難怪蔡總統幾乎不願意稱國家是中華民國，而總是稱「這個國家、這個國家」。既然不喜歡中華民國這個國家，哪有資格擔任中華民國的總統，更沒有資格競選連任中華民國總統。

曾銘宗表示，在蔡政府執政下，經教育部審核的歷史課本，竟然突顯「臺灣地未定」，並質疑「統治臺澎的正當性」，這是什麼政府？享盡中華民國一切好處的高官，卻質疑中華民國在臺灣的正當性，這些人若非人格分裂，怎麼還有臉坐在中華民國政府的大位？

藍委林奕華指出，在民進黨政府主導下高一歷史課本中，中華民國是從1945年以後才出現，換句話說，是在日本殖民統治之後，才有中華民國出現。事實上，中華民國是在1911年成立，但課綱的歷史時間軸中，卻列在其他重要大事紀內，也就是高中歷史課本內，沒有完整的中華民國史觀，這是非常嚴重的事情。除了刻意淡化中華國史觀外，歷史課本內容也處處充滿媚日情結，像是慰安婦未入教科書，高砂義勇軍、台籍日本兵等事件，課本僅用幾句話輕輕帶過。

林奕華進一步舉例，歷史課本描述有關國語政策裡，日本殖民時期稱「建立起共同語言破除族群界線、促進各地交流吸收新知」，但是提到中華民國的國語政策，卻描述成「壓抑方言形成世代與語言斷層、利文化傳承與族群和諧」。又如有關傳媒部分，日本殖民時代稱「獲取即時訊息與休閒的管道」，中華民國時期則寫成「政府穩定統治的媒介工具」。只要是日本殖民時期就詳盡描述，中華民國時期就輕描淡寫，甚至貶低、負面的描述。

林奕華要求教育部以行政命令方式，通令全國高中、職以補充教材的方法，將遺漏的慰安婦、台籍日本兵、高砂義勇軍、南京大屠殺等日本殖民時代史，透過歷史課本讓下一代知道，同時要求教育部長潘文忠下台負責。

首席副書記長陳宜民表示，108課綱從草案到審議，可以視為蔡英文政府意志的體現。台灣史部分就在「現代國家的形塑」主題之下，特別強調「台、澎、金、馬如何成為一體」以及「台灣追求自治與民主的軌跡」兩大項目，契合了民進黨長期以來的自我認知與史觀價值。這不僅違背教育的啟發性本旨，也違反民主的多元價值觀，為了掌權而毒害下一代，既不道德、也不負責任，因此要求蔡英文必須公開道歉、潘文忠必須下台。

副書記長童惠珍表示，蔡英文所謂的台灣價值，就是「去中華化」，從去年課綱草案到今年課本內容，完全是從「天然獨」的角度編寫，為了貫徹所謂的「台獨史觀」、「同心圓史觀」，課本內容充滿了政治語言。站在海外僑胞的立場，看到中華文化被蔡政府如此的糟蹋，徹底傷害僑胞熱愛中華民國的心，從歷史角度審視蔡政府的作為，根本就是「毀家滅國」。

(中時 )