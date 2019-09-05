中華隊今(5)日進入複賽賽程，中華隊睽違2屆闖進6強，首戰遇上強敵南韓，韓國先發投手許潤東控球不穩，2局就被換下，後援投手李敏浩也好不到哪去，6局上半失投連對中華隊3、4棒投出觸身球，前3打席都敲安的李灝宇挨球吻後，雙手一攤不滿的怒瞪對手，8局結束中華隊比7比1領先。

韓國先發投手許潤東是韓職三星獅首輪第5順位新秀，不過第2局遭中華隊連敲5支安打失3分，後援上場的李敏浩3、4兩局壓制中華隊，不過後繼無力，5、6連兩局讓中華隊各追回2分，其中還在第6局連投2顆觸身球。

6局上半一、三壘有人的情況下，鄭宗哲敲出右外野深遠三壘安打，中華隊取得7比1領先，李敏浩先對羅暐捷投出觸身球擊中背部，羅暐捷因此退場由蔡佳諺代跑，隨後第四棒今日猛打賞的李灝宇再遭觸身，李灝宇非常不滿向韓國投手雙手一攤，並怒瞪李敏浩，隨後韓國隊更換投手，中華隊以雙殺結束此局。

中華隊前2屆都在預賽敗給韓國，因此無緣複賽，此屆在複賽首戰強碰頭，前8局取得7比1領先。

(中時電子報)