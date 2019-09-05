今年 7月初國內豪雨期間，張姓男子在臉書貼文「施政好不好？下個雨就知道，這次下雨都是綠獨縣市淹水」等語。警方認為張散佈謠言，函送台北地院簡易庭，法官審理後裁處張罰款2000元。本案可抗告。

中央氣象局7月4日上午11時發布豪大雨特報，並指出木恩颱風減弱為熱帶性低氣壓，4日、5日因西南風逐漸增強，台灣中南部地區易有大雨並有局部豪雨發生，其他地區午後易有局部大雨。

張姓男子7月4日下午2時，在臉書貼文「施政好不好？下個雨就知道。怎麼？這次下雨都是綠獨縣市（屏東、新竹、台南、桃園、基隆）淹水」等語。台北巿警松山分局認為張在網路上散佈謠言，足以影響公共安寧，後，將他函送台北簡易庭裁處。

張男辯稱，文章並不是他張貼在臉書上。法官調查後認為，張貼文所使用的FB帳號確為他使用，有個人臉書大頭照，且張男在警詢時表示該FB帳號為他所使用，並未供其他人使用。

法官認為，網路文章的文字記載下方附有5張嚴重淹水照片，各載有「屏東」、「新竹市」、「台南」、「桃園」、「基隆」的文字，文章內容還指「這次淹大水，正好檢視各縣市基礎工程的好壞，淹大水的縣市都是民進黨執政的縣市，事實證明，這說明了什麼，台灣人看清楚了嗎？綠色執政，淹水保證？」等語。法官認為，除桃園市政府消防局函覆部分地區有淹

水情形外，屏東縣、新竹市、台南市、基隆市等縣市府消防局都函覆未接獲淹水情資，因此認定這篇文章為不實消息。

法官認定，張男張貼網路文章並未盡基本的查證義務，就以公開方式散佈不實訊息在臉書社群網站上，使聽聞者無從判別訊息真實性，若這則謠言不斷經人分享轉載，將使人心惶惶誤認這些地區有v淹水，而影響公共安寧。

法官審酌，一般民眾對現今社會環境的觀感多仰賴網路取得各項資訊，但網路資訊虛實參半，張男未經求證就散佈，違反社維法裁處罰鍰2000元。

(中時 )